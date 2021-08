Het meelevende maar diplomatische antwoord van Stoltenberg - “Ik voel jouw pijn en begrijp jouw frustratie” - is volgens Sadid niet sterk genoeg. Dat vertelt ze aan HLN.be. “Ik merkte dat hij sprakeloos was”, zegt Sadid. “Het antwoord dat hij aan me gaf is onacceptabel.”

Ondergedoken

Sadid studeerde in ons land politieke wetenschappen en woont momenteel in Brussel. Tijdens het vorige bewind van de taliban, eind jaren 90, leefde ze nog wel in Afghanistan. Daar ondervond ze persoonlijk hoe vrouwen enkel buiten mochten komen met een man, en enkel dienden om kinderen te baren. Sadid weigert te aanvaarden dat Afghanistan opnieuw daarin verglijdt.

Haar moeder, broer en zussen wonen nog wel in Afghanistan, en leven momenteel ondergedoken. De taliban kwamen onder meer al langs op het werk van haar broer. Hij was toen gelukkig niet aanwezig. “Mama belde me en vroeg me te zwijgen omdat ik hen in gevaar breng”, vertelt Sadid. “Maar dat kan ik niet. Dit is een gevecht. We zullen sterven, of we zullen winnen.”