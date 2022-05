Journaliste al-Jazeera dodelijk geraakt door kogel van Israëlisch leger in Palestina

Aantal vuurwapen­do­den in VS steeg in 2020 met ruim een derde

Het aantal doden door vuurwapens in de Verenigde Staten is in 2020 “historisch veel” gestegen, meldt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. De stijging is mogelijk het gevolg van zowel de coronapandemie als van toegenomen armoede, aldus de CDC.

