Journalist van AFP gedood bij raketaanval in oosten van Oekraïne

Nieuwe beelden bewijzen dat Rusland ‘museum­tanks’ uit jaren ‘50 naar het front stuurt: “Duizenden tanks verdwenen uit opslagde­pot”

Rusland stuurt tanks uit de jaren vijftig naar het front in Oekraïne. Dat maken militaire experts op uit beelden van legertransporten op sociale media. In het Westen staan die tanks in musea, maar Rusland heeft ze nodig, want het heeft sinds het begin van de oorlog al bijna 2.000 tanks verloren. De experten bestudeerden ook satellietbeelden van een opslagdepot in het oosten van Rusland. Daar zijn duizenden exemplaren verdwenen.