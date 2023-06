Josh (18) ziet met zijn drone plots jeep ondersteboven in zinkgat met water liggen en redt het leven van twee inzittenden

Het ging allemaal zo snel. Daar lagen ze dan: ondersteboven in hun jeep in een zinkgat gevuld met water. Maar dit Amerikaanse koppel uit Colorado had een engeltje op de schouder. Of toch minstens een engel met een drone.

De 18-jarige Josh Logue uit Brighton, een landelijk dorp in Colorado, is een echte dronefanaat. Hij heeft verschillende drones en trekt er geregeld met zijn speeltjes op uit. Zaterdagochtend besloot hij met een drone over gebied in zijn buurt te vliegen waar het recent tot stevige overstromingen was gekomen na zware regenval. Toen hij op ongeveer 3 kilometer van zijn huis aan een brug een vreemd zwart gat spotte, vloog hij wat dichterbij met zijn drone. Zijn adem stokte. Is dat... een auto? Jawel, een auto... in een gat.

De tiener, die zelf op zijn oprit stond, liep naar zijn buurman Ryan Nuanes (46), een assistent-brandweercommandant bij de brandweer van Denver. Samen reden ze naar de bewuste brug, die aan een desolaat landweggetje ligt en over een kanaal gaat. In normale omstandigheden is dat kanaal niet meer dan een droge rivierbedding, maar door de recente regen is het nu een stromende rivier geworden. Josh en Ryan zagen ter plaatse de jeep ondersteboven liggen, in een zinkgat met water. Er bleken twee mensen in de wagen te zitten. Ze hadden snel hulp nodig.

Beeld van de auto ondersteboven in het zinkgat met een brandweerman ernaast die analyseert hoe de redding van de inzittenden best wordt uitgevoerd.

“Dus we komen daar aan en we horen het geluid van de claxon die blijft hangen", getuigt Josh bij ‘The New York Times’. Tuuuuuuuuuuut.... “En de auto ligt in het water.” Door het geluid van de claxon heen horen ze plots iemand roepen. De man achter het stuur van de jeep schreeuwt hen toe dat hij en zijn vrouw een luchtgat van nog ongeveer 15 centimeter hebben. Hij roept dat het water langzaam maar zeker aan het stijgen is.

Josh en Ryan bellen meteen de hulpdiensten. “Mijn grootste bezorgdheid als brandweerman was dat het water van de rivier verder zou gaan zwellen en dat deze mensen onder het water zouden vast zitten”, zegt Nuanes bij ‘CBS News’. “Als het water maar slechts een beetje zou stijgen, dan werd dit een berging. Geen redding.”

Beeld van de reddingsactie daar in Brighton, Colorado.

Omgerold

Verschillende brandweerteams rukken uit. De toegesnelde brandweermannen beginnen eerst door het metalen onderstel van de jeep te snijden, om zo toegang tot de passagiers te krijgen. Maar al snel beseffen ze dat die inspanning te lang gaat duren. Ze zijn ook bezorgd dat het zinkgat, een gat van minstens 1 meter 80 diep en ongeveer 3 meter breed, vol water zou komen te staan. En dus gooien ze het over een andere boeg. Ze haken de jeep aan een truck vast om vervolgens de jeep ‘om te rollen’. En zo slagen ze erin één van de autodeuren te openen en de passagiers er zo uit te trekken.

Volgens ‘The New York Times’ is de 66-jarige bestuurder zwaargewond geraakt bij het incident, zijn 61-jarige vrouw liep geen ernstige verwondingen op. Ze werden wel beiden naar het ziekenhuis afgevoerd.

Het koppel was die ochtend naar hun huis aan het rijden in Keenesburg toen ze rond 9.15 uur plots opgeslokt werden door de aarde. Ze tuimelden en lagen meteen ondersteboven in het zinkgat, ondergedompeld in water. Heel dat drama had zich ongeveer 15 minuten voor Josh Logue hen met zijn drone had gespot voltrokken.

“Geschenk uit de hemel”

Brandweerchef Colin Brunt noemt de jongen met de drone “een geschenk uit de hemel” voor de twee inzittenden. “Ik weet niet hoe lang die mensen daar zouden gelegen hebben moest die drone daar niet voorbij zijn gevlogen”, zegt hij aan ‘The New York Times’. De brandweerchef benadrukt dat het om een landweg gaat waar amper verkeer is en vanop de begane grond zie je het gat niet eens, pas als je er heel dichtbij komt. En een luchtgat kan met de minste beweging ook zomaar weer verdwijnen.

Iedereen is er dus zeker van: Josh heeft deze mensen hun leven gered.

Het zinkgat met een drone erbij na de ongelofelijke gebeurtenissen.

Lokale crews zijn zaterdag meteen het zinkgat beginnen opvullen, maar het zou mogelijk nog weken duren voor de weg weer veilig kan geopend worden.

Volgens ‘The Washington Post’ hoopt de jongeman in de toekomst een professionele dronepiloot te worden. En hij zal zelf ook nooit vergeten hoe hij dankzij zijn passie en snelle reactie twee mensen heeft kunnen redden. “Het zal een verhaal zijn dat ik nog veel zal vertellen”, zegt de tiener.

De 18-jarige redder van dienst, Josh Logue.

