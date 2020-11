Jos Brech vrijgesproken voor doodslag op Nicky (11), wel twaalf jaar cel voor misbruik en ontvoering

De rechtbank in Maastricht heeft Jos Brech (58) veroordeeld tot twaalf jaar cel in de zaak van Nicky Verstappen. Volgens de rechter heeft hij de 11-jarige Nederlandse jongen in 1998 seksueel misbruikt en ontvoerd en is Nicky daardoor overleden. De rechtbank acht echter niet bewezen dat Brech de jongen opzettelijk doodde en sprak hem daarvan dus vrij. Brech werd ook schuldig bevonden aan het bezit van kinderporno. De Nederlands-Limburger heeft enkel het bezit van kinderporno toegegeven, de rest heeft hij altijd ontkend.

De rechtbank acht Brech volledig toerekeningsvatbaar en dus verantwoordelijk voor zijn daden. Hij krijgt dus geen terbeschikkingstelling (tbs) opgelegd. Het Openbaar Ministerie had een celstraf van vijftien jaar en tbs met dwangverpleging geëist tegen de beschuldigde. Brechs advocaat liet na afloop van het vonnis meteen weten beroep aan te tekenen.

Volledig scherm Rechter Wouters. © ANP

De dader werd beschuldigd van vier feiten: het doden, misbruiken en ontvoeren van Nicky en het bezit van kinderporno. Het OM vond alle vier deze feiten bewezen.

Brech heeft altijd ontkend dat hij iets te maken had met de dood van de 11-jarige jongen. Wel heeft hij -pas onlangs- toegegeven dat hij Nicky had gevonden op de Brunssummerheide. De jongen was volgens Brech echter toen al overleden. Hij keek of hij nog leefde en fatsoeneerde zijn kleding, wat in zijn visie de veelvuldige DNA-sporen op de onderbroek konden verklaren. Maar dat verhaaltje vond de rechtbank dus ongeloofwaardig.

Bekijk ook: Journaliste Katrien Saelens volgde de uitspraak van de rechtbank in Maastricht.

“Hopelijk trekt hij ooit nog zijn mond open”

De moeder van Nicky Verstappen is blij dat nu eindelijk geweten is wie verantwoordelijk is voor de dood van haar zoon Nicky in 1998. “Na 22 jaar staat vast dat Brech het gedaan heeft, dat lucht ons op”, zei Berthie Verstappen. Ze vond het wel jammer dat Brech geen tbs opgelegd kreeg. De vader van Nicky zei het te betreuren “dat de dader zijn mond houdt en niet de waarheid spreekt”.

Volledig scherm Zus Femke en moeder Berthie Verstappen. © ANP

“We zijn nu hier, we hebben een dader, dat is het belangrijkste”, vulde zijn echtgenote aan. Zus Femke zei dat het haar veel pijn doet dat Brech nog steeds niet wil praten. “Ik hoop dat hij ooit nog zijn mond opentrekt”, zei ze.

“Nabestaanden wachten al twintig jaar”

”U heeft gezwegen terwijl u keer op keer de suggestie wekte dat u antwoorden zou geven, maar u wil geen openheid van zaken geven,” stelde de rechter. “De nabestaanden wachten al twintig jaar op antwoorden. Geen straf kan opwegen tegen hun verdriet, geen straf brengt Nicky terug.”

In het verleden deed Brech zijn hand over de mond van slachtoffers en ging hij op hen liggen. De overlevenden konden zelf getuigen hoe stevig ze vastgehouden werden. Volgens de rechter is hetzelfde bij Nicky gebeurd en was zijn dood dus niet de bedoeling.

Volledig scherm Ook misdaadjournalist Peter R. de Vries deed na de uitspraak zijn zegje. © ANP

Brech kwam in beeld dankzij geavanceerde technieken waarmee sporen op de kleding en het lichaam van Nicky opnieuw geanalyseerd konden worden. Zo kwam er uiteindelijk in juni 2018 alsnog een ‘100 procent’ DNA-match. Brech was inmiddels spoorloos verdwenen, maar liep in augustus alsnog tegen de lamp in Spanje.

Volledig scherm Brech werd in 2018 gearresteerd door de Spaanse politie. © AP