Jos Brech barst in tranen uit tijdens rechtszaak Nicky Verstappen: “Ik zag hem liggen en controleerde zijn hartslag”

De voorzitter wilde precies weten hoe Brech Nicky aangeraakt heeft. De verdachte ging vervolgens op de grond liggen om het voor te doen, een bijzonder zicht in de rechtszaal. Daarna vertelde Brech dat hij Nicky's hartslag controleerde. Toen werd het hem te veel en barstte hij in huilen uit. Vanwege zijn zedenverleden is hij naar eigen zeggen niet naar de politie gestapt. “Niemand zou me geloven.”

Kinderporno

Opgepakt in Spanje

Brech werd in 2018 opgepakt in Spanje, nadat hij in beeld gekomen was voor de dood van Verstappen in 1998. Hij werd vervolgens overgeleverd aan Nederland. Brech werd in november vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van 12,5 jaar. De rechter hield hem volledig verantwoordelijk voor wat er met Nicky gebeurd is. De toen 11-jarige jongen verdween in 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide en werd daar later dood gevonden.