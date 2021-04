Jordanië ondervraagt halfbroer koning Abdullah over mogelijke staatsgreep

Gestrande Aussies in het buitenland niet opgezet met celebs die wél naar Australië kunnen vliegen

2 april Een mooi kransje Hollywood-celebs is intussen neergestreken in Australië om daar de coronapandemie te verteren. Maar daar is niet iedereen zo blij mee. “Twee maten en twee gewichten”, klinkt het bij gestrande burgers in het buitenland die nog altijd niet naar huis mogen terugkeren.