Joran van der Sloot ontkent moord op Nathalie Holloway na uitlevering aan VS

Trump mogelijk in Florida voor de rechter in zaak achterge­hou­den overheids­do­cu­men­ten

In plaats van in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C., zouden federale aanklagers mogelijk in diens thuisstaat Florida strafrechtelijke vervolging kunnen instellen tegen voormalig president Donald Trump in de zaak over het meenemen van onder meer geheime overheidsdocumenten na zijn vertrek uit het Witte Huis in januari 2021. Daar duiden activiteiten van de rechtbank van Miami althans op, meldt persbureau Reuters.