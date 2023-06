Joran van der Sloot klaar om (tijdelijk) uitgeleverd te worden aan VS

De uitlevering van Joran van der Sloot aan de Verenigde Staten is begonnen. Dat meldt ‘De Telegraaf’. De Nederlander is de hoofdverdachte in de verdwijning van de Amerikaanse Natalee Holloway. Het 18-jarige meisje raakte in 2005 vermist tijdens een schoolreisje op Aruba.

Van der Sloot werd in de nacht van vrijdag op zaterdag in alle vroegte vanuit de beruchte Challapalca-gevangenis in Peru naar een gevangenis in de hoofdstad Lima vervoerd. Het transport vond plaats onder zeer zware beveiliging.

Volgens justitiebronnen in Peru wordt Van der Sloot over twee à drie dagen naar de Amerikaanse staat Alabama gevlogen. Daar zal hij terechtstaan voor de afpersing en oplichting van de ouders van Holloway.

Van der sloot verbleef tot nu toe in de zwaar beveiligde Challapalca-gevangenis.

Juridisch getouwtrek

Met de tijdelijke overplaatsing komt een einde aan dagenlang juridisch getouwtrek tussen Peru en de openbaar aanklager van Alabama. De Peruaanse justitie wilde meer garanties dat Van der Sloot ná zijn berechting in de VS terugkeert om het resterende deel van zijn straf voor de moord op Stephany Flores en zijn drugshandel uit te zitten. De VS heeft dat nu toegezegd.

De Nederlander moet in Peru nog tot 2045 achter de tralies blijven. Dan pas zou hij naar Alabama kunnen om zijn straf voor de oplichting uit te zitten.

Natalee Holloway werd voor het laatst gezien terwijl ze samen met Van der Sloot een bar verliet.

250.000 dollar

Holloway werd voor het laatst gezien terwijl ze samen met Van der Sloot een bar verliet. Het lichaam van de Amerikaanse scholiere werd nooit gevonden en Van der Sloot werd uiteindelijk niet vervolgd voor haar verdwijning. In 2010 beloofde hij in ruil voor 250.000 dollar de familie van Holloway naar haar lichaam te brengen. “Nadat Holloway’s moeder hem een tiende van dat bedrag betaald had, nam hij de familie mee naar een plek waarvan hij wist dat Natalee er niet zou worden gevonden”, aldus de federale aanklager in de VS.

Van der Sloot trouwde in 2014 met de Peruviaanse Leydi Figueroa in de zwaarbewaakte gevangenis waar hij vastzit. Datzelfde jaar beviel Figueroa van een dochter.

Van der Sloot kreeg 28 jaar cel voor de moord op Stephany Flores.