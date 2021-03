Joodse sekteleider met Belgische nationaliteit gearresteerd voor kinderontvoering

GuatemalaIn Guatemala heeft de politie een ultraorthodoxe en extremistische Joodse sekteleider gearresteerd. Yakow Weingarten, geboren in België en met de Belgische nationaliteit, wordt verdacht van kinderontvoering. Hij is de leider van Lev Tahor, een sekte die als bijnaam ‘de Joodse Taliban’ heeft en al in opspraak kwam voor kindermisbruik.

De aangehouden sekteleider is volgens de autoriteiten in Guatemala bekend onder verschillende namen. Zo laat hij zich ‘Yakow Weingarten’ noemen, maar ook ‘Yakev Nuchem Wingarten’, net als ‘Yaakov Weingarten’ of ‘Yankev Nuchem Weingarten’. Volgens The Times of Israel gebruikt hij ook ‘Weinstein’ als naam.

De man is volgens de autoriteiten geboren in België en heeft de Belgische nationaliteit, maar is ook genaturaliseerd in Guatemala en de Verenigde Staten. Het is op verzoek van de VS dat de politie een inval deed in een boerderij in El Amatillo in Guatemala, niet ver van de grens met El Salvador en Nicaragua. De sekteleider wordt onder meer verdacht van samenzwering en internationale kinderontvoering.

Volledig scherm De sekte ontvoerde in 2018 twee kinderen uit de Amerikaanse staat New York en liet ze overbrengen. © AP

Kindermisbruik

Weingarten is leider van de sekte Lev Tahor. Die telt vermoedelijk enkele honderden leden. Eerdere sekteleiders kwamen ook al in opspraak voor kinderontvoering en kindermisbruik en -mishandeling.

De sekte wordt ook wel ‘de Joodse Taliban’ genoemd, omdat vrouwen en meisjes vanaf hun 3 jaar verplicht worden om lange, volledig zwarte gewaden te dragen. De sekte werd in de jaren 80 in Jeruzalem opgericht door de intussen overleden rabbijn Shlomo Helbrans.

Volledig scherm De sekte moest uit San Juan in Guatemala wegtrekken na een conflict met de lokale bevolking. © REUTERS

De groep verbleef een tijd in Canada maar week daarna uit naar Mexico en San Juan in Guatemala. De sekte moest echter verschillende keren verhuizen na conflicten met de lokale bevolking. Zo klaagden katholieke bewoners van San Juan dat ze hen probeerden te bekeren en dat ze naakt gingen baden in het meer.

De groep kreeg in 2018 internationale aandacht na de ontvoering van twee kinderen uit de Amerikaanse staat New York. Hun moeder, zelf een dochter van stichter Shlomo Helbrans, was de sekte ontvlucht omdat haar 13-jarige dochter verplicht werd te trouwen met een veel oudere man.