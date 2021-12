Joodse organisaties spannen rechtszaak aan tegen Thierry Baudet voor Holocaustvergelijking

Verdachte moord Peter R. de Vries blijft in de cel

Kamil E., verdachte in de zaak van de moord op de Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries, blijft voorlopig nog in de cel. Dat heeft de rechtbank Amsterdam maandag beslist. Zijn advocaten hadden gevraagd hem vrij te laten omdat er volgens hen onvoldoende bewijs is dat hij iets met de moord te maken heeft. De rechtbank ziet echter nog wel voldoende redenen om hem in ieder geval vast te houden tot de volgende zitting, begin maart.

6 december