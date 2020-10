Jongste zoon Trump toch besmet met coronavirus, Melania vertelt hoe zij ziekte beleefde

De jongste zoon van de Amerikaanse president Trump, Barron, blijkt toch besmet te zijn geweest met het coronavirus. Dat meldt Trumps echtgenote Melania over hun 14-jarige kind. Bovendien voelde de first lady zich tijdens haar eigen infectie “extreem moe”, schrijft ze in een verklaring.

Barron was begin oktober aanvankelijk negatief getest, hoewel zijn ouders wel besmet bleken. Een woordvoerster van Melania zei toen dat alle voorzorgsmaatregelen werden getroffen om te verzekeren dat Barron veilig en gezond bleef.

"Mijn angst werd bewaarheid toen hij opnieuw werd getest en het positief was. Gelukkig is hij een sterke tiener en vertoonde hij geen symptomen. In zekere zin was ik blij dat we dit met z'n drieën tegelijkertijd doormaakten, zodat we voor elkaar konden zorgen en samen tijd konden doorbrengen", aldus Melania in een verklaring.

Volgens haar is Barron inmiddels weer negatief getest, en zijzelf ook.

Quote Ons land heeft veel ontberin­gen gekend en tegensla­gen overwonnen. Ik hoop dat Covid-19 een ander obstakel zal zijn waarvan we toekomsti­ge generaties kunnen vertellen dat we het hebben overwonnen First lady Melania Trump

Reflectie

In de brief vertelt Melania dat ze het geluk had dat haar besmetting met lichte symptomen gepaard ging, maar omdat ze zich allemaal tegelijk manifesteerden, ervaarde de ziekte toch als zwaar: “Ik had last van lichaamspijnen, hoesten en hoofdpijn, en voelde me meestal extreem moe”. In de verklaring bedankt ze ook voor de goede zorg die ze heeft ontvangen van Dr. Conley (arts van het Witte Huis), en het medisch personeel dat voor het gezin heeft gezorgd tijdens de besmetting.

De infectie gaf Trumps echtgenote ook de tijd om uitgebreid stil te staan bij het lot van haar gezin en het Amerikaanse volk. “We leven in ongekende tijden, en met de verkiezingen voor de deur was het makkelijk om je te verliezen in negatieve energie", aldus Melania.

Naar eigen zeggen knapte ze op van het denken aan de goedheid en medeleven van de mensen die ze had ontmoet. “Ons land heeft veel ontberingen gekend en tegenslagen overwonnen. Ik hoop dat Covid-19 een ander obstakel zal zijn waarvan we toekomstige generaties kunnen vertellen dat we het hebben overwonnen - en waarvan we tijdens het proces hebben geleerd".

‘Leef zo gezond mogelijk’

Ten slotte moedigt de first lady alle Amerikanen aan om zo gezond mogelijk te leven: “Een evenwichtig dieet, frisse lucht en vitamines zijn echt essentieel om ons lichaam gezond te houden. Voor een volledige welzijn, zijn medeleven en nederigheid minstens zo belangrijk om mentaal weerbaar te blijven. Voor mij persoonlijk was het meest impactvolle deel van mijn herstel de gelegenheid om over veel dingen na te denken: familie, vriendschappen, mijn werk en trouw blijven aan jezelf”.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.