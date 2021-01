"Jongste terrorist van het Verenigd Koninkrijk" onder voorwaarden vrijgelaten

Vracht­schip gezonken in Zwarte Zee: minstens drie opvarenden verdronken

17 januari Een vrachtschip geregistreerd onder de vlag van de eilandstaat Palau is zondag in de Zwarte Zee langs de Turkse kust gezonken. Dat hebben de Turkse lokale autoriteiten gemeld. Een reddingsoperatie is opgezet voor de bemanning van de 'Arvin'. Er is inmiddels sprake van minstens drie doden, hun lichamen werden reeds gevonden.