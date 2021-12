Jongetje dat kabelbaandrama overleefde terug in Italië na ontvoering naar Israël

Nadien brak een voogdijstrijd over de jongen los tussen de tante en zijn familieleden langs moederskant in Israël. Op 11 september brachten de grootvader van Eitan en een medeplichtige hem, in strijd met een gerechtelijk bevel, met een privévliegtuig via Zwitserland terug naar Israël. Het Hooggerechtshof in Jeruzalem oordeelde maandag dat de jongen naar Italië moet worden teruggebracht en bevestigde daarmee de vonnissen van de lagere rechtbanken. In de uitspraak beriep de rechter zich op het Haags Kinderontvoeringsverdrag. De grootvader had het kind ontvoerd en wilde het in Israël houden.