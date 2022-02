Jongetje (8) plaatst stiekem zijn handgeschreven boek in bib, nu is er lange wachtlijst om het te kunnen lezen

Dillon Helbig uit de Amerikaanse staat Idaho wilde zo graag zijn eigen geschreven verhaal delen met andere mensen. Tijdens een bezoek aan de bibliotheek met zijn grootmoeder schoof hij zijn boek stiekem tussen de andere kinderboeken. Ondertussen is zijn verhaal zo geliefd dat er een wachtlijst is om het te lezen. “Het is een ode aan de verbeelding.”

In een notitieboekje met rode kaft schreef Dillon zijn kerstavontuur neer dat hij illustreerde met kleurrijke tekeningen. Toen hij het verhaal half december af had, besloot hij het met andere mensen te delen. En daarvoor bedacht hij een plan. Het jongetje wachtte alleen nog op het juiste moment om het uit te voeren, zo schrijft ‘The Washington Post’.

Tijdens een bezoek met zijn oma aan de bibliotheek in Boise - de hoofdstad van Idaho - zag hij zijn kans schoon. Hij hield het 81 pagina’s tellende boek met als titel ‘The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis’ tegen zijn borst en liep voorbij de nietsvermoedende bibliothecarissen. Vervolgens schoof Dillon zijn verhaal op een kinderboekenplank tussen de andere kinderboeken - buiten het medeweten van zijn grootmoeder. Niemand had het hem zien doen.

Quote Het was ondeugend, maar het resultaat is best cool. Dillon Helbig

“Het was ondeugend”, zei Dillon over het heimelijk deponeren van het boek. Maar het resultaat is “best cool”, voegde hij eraan toe. Maar lang kon het jongetje niet zwijgen. Hij bekende zijn schelmachtige daad aan zijn moeder Susan.

Maar toen ze ongeveer twee dagen later terug gingen naar de plek waar hij het het boek had achtergelaten, was het verdwenen. Helbig informeerde bij de bibliotheek of iemand Dillons notitieboekje had gevonden en om het alsjeblieft niet weg te gooien. Manager Alex Hartman had gelukkig goed nieuws. “Het verhaal van Dillon was voor ons veel te speciaal om nog maar te overwegen om het weg te doen.”

Volledig scherm Het notitieboekje van Dillon © Ada Community Library

Grappigste boek ooit

Hartman en een paar collega’s hadden het boek van Dillon immers ontdekt én gelezen. Ze vonden het avontuur waarbij een exploderende ster op een kerstboom wordt gezet en daarop wordt teruggekatapulteerd naar de Noordpool erg vermakelijk. De manager las het boek ook voor aan zijn 6-jarige zoon Cruzen, die zei dat het een van de grappigste boeken was ooit.

De medewerkers van de bib waren het erover eens dat het boek, hoe informeel en onconventioneel ook, voldeed aan de selectiecriteria om toegevoegd te worden aan de collectie. Daarom vroeg Hartman aan de moeder van kleine Dillon toestemming om een ​​streepjescode op het notitieboekje te plakken en het formeel toe te voegen aan de bibliotheekcollectie.

Award

Dillons ouders zeiden enthousiast ‘ja’ en het boek maakt nu deel uit van de sectie graphic novels voor kinderen, tieners en volwassenen. De bibliotheek kende Dillon daarop zelfs de eerste ‘Whoodini Award’ voor beste jonge romanschrijver toe - een prijs die de bibliotheek speciaal voor hem creëerde, genoemd naar de uilmascotte van de bibliotheek.

En dat de award geheel terecht is, blijkt uit het enthousiasme van het lezend publiek. ‘The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis’ is nu zo populair dat er een wachtlijst is van een jaar.

Als een boek een lange wachtlijst heeft, zal de bibliotheek meestal extra exemplaren aanschaffen, maar dat is niet mogelijk met dit unieke exemplaar. Mogelijk komt er binnenkort een e-bookversie van het boek zodat meer mensen het kunnen lezen.

“Wie weet, groeit Dillon later wel uit tot schrijver”, zei zijn moeder. Sommige kinderen uit zijn klas hebben verklaard dat zij nu ook verhalen willen schrijven. “Het is fijn om te zien hoe hij ook andere kinderen inspireert”, aldus Susan.

Vervolg

Maar Dillon heeft ook nog fantastisch nieuws voor zijn lezers. Hij werkt aan een vervolg op ‘Crismis’. Daarin zal zijn hond Rusty zijn opwachting maken. Daarnaast werkt hij ook nog aan een boek over een kast die jassen opeet. Voldoende leesvoer dus voor zijn fans om naar uit te kijken.