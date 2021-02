Jongetje (8) met leukemie krijgt geen behandeling in Brits ziekenhuis tenzij ouders meteen 942.000 euro ophoesten

De achtjarige Nathaniel Nabena verblijft momenteel met zijn ouders in het Verenigd Koninkrijk. Nadat bij het jongetje een oogtumor werd verwijderd in zijn thuisland Nigeria, reisde hij in november naar het VK om er een kunstoog te krijgen, maar na aankomst bleek dat hij lijdt aan een zeldzame vorm van leukemie. Tenzij zijn ouders ineens 825.000 Britse pond (een goeie 942.000 euro) op tafel kunnen leggen, weigert het Britse ziekenhuis echter het kind te behandelen en wordt hij doorverwezen naar de palliatieve afdeling.

Nog voor Nathaniels behandeling voor zijn oogprothese van start kon gaan, kreeg hij na aankomst in het Verenigd Koninkrijk koorts en neusbloedingen. In een ziekenhuis in het zuiden van Londen werd vervolgens vastgesteld dat hij lijdt aan acute myeloïde leukemie. Die ziekte is een gevolg van zijn oogtumor, waarvoor hij in thuisland al chemotherapie onderging en waarvoor zijn ouders al diep in de buidel moesten tasten.

Het jongetje heeft nu dringend een stamceltransplantatie nodig, maar voor de artsen iets mogen ondernemen, moet de familie het ziekenhuis eerst bijna 950.000 euro overmaken. Patiënten van buiten de EU betalen in de Britse ziekenhuizen immers 150 procent van het nationale tarief van de Nationale Gezondheidsdienst NHS.

Quote Als we de middelen niet kunnen inzamelen, is palliatie­ve zorg de volgende stap. We zijn er kapot van Ebisidor Nabena, vader van Nathaniel

Als hij niet meteen behandeld wordt, kan hij "binnen enkele dagen” sterven, zegt de familie van Nathaniel. “Als we de middelen niet kunnen inzamelen, is palliatieve zorg de volgende stap. We zijn er kapot van. Dit is zijn laatste hoop - op een mirakel na”, vertelt Nathaniels vader Ebisidor. “We kwamen hier om zijn oog te laten oplappen en hem mee naar huis te nemen, en nu kan hij misschien over enkele weken of zelfs dagen dood zijn.”

De vader, een bedrijfsanalist, zegt dat hij met wat geluk 30.000 pond (ongeveer 34.000 euro) bijeen kan schrapen, maar dat is slechts een fractie van het nodige bedrag. “We begrijpen dat er regels zijn. Maar voor elke regel is er een uitzondering, en dat is zeker zo wanneer het een kind betreft.” Zijn zoontje begrijpt maar niet waarom hij anders behandeld wordt omdat hij uit een ander land komt, vertelt Nabena.

GoFundMe-campagne

Volgens het ziekenhuis dekt het nodige bedrag de medische tests, chemotherapie en een beenmergtransplantatie voor Nathaniel. Buitenlanders kunnen echter geen beroep doen op een dekking door de Britse nationale gezondheidszorg en moeten de behandeling uit eigen zak betalen.

Ondertussen zijn ook Nathaniels moeder Modupe en zijn zussen Nadia (11) en Nicole (20 maanden) naar het Verenigd Koninkrijk afgereisd om dicht bij hun zoontje of broer te kunnen zijn.

Een GoFundMe-pagina voor Nathaniel heeft ondertussen zo'n 20.000 euro ingezameld. De ouders hebben dus nog een lange weg te gaan, voor ze de behandeling van hun zoontje kunnen betalen. “We zullen blijven vechten voor Nathaniel. Hij is een intelligent, geweldig kind dat de wereld nog zoveel te bieden heeft”, zegt vader Nabena.