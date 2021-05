Jongetje (7) zwemt uur lang om hulp te halen voor vader en zusje nadat sterke stroming hen wegvoert

Celebrities ‘Glee’-actrice Naya Rivera dood teruggevon­den: “Nog net genoeg energie om haar zoontje te redden”

14 juli Het lichaam van Naya Rivera (33) is maandagmiddag gevonden in Lake Piru. Dat werd bevestigd in een persconferentie. De actrice, die bekend is van haar rol als Santana Lopez in de populaire serie ‘Glee’, raakte vermist tijdens een boottocht met haar zoontje. Het is de derde keer dat de cast van de in 2015 gestopte tv-serie een prominente collega verliest. Haar overlijden zou het gevolg zijn van een tragisch ongeval.