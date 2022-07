Jongetje (7) en zijn zus (24) komen om bij vuurwerk op Franse feestdag

Tot 45 graden in Spanje en Portugal, Europese hittekaart kleurt donkerrood

Het wordt bloedheet in onze contreien. Weervrouw Jill Peeters verwacht dat we volgende week makkelijk 36 à 37 graden in de schaduw zullen halen. Die enorme hitte is nu echter al het westen van Spanje en Portugal aan het teisteren, met temperaturen tot 45 graden. In het Franse departement Gironde, in de buurt van Bordeaux, is zowat 3.700 hectare in vlammen opgegaan. Zesduizend kampeerders gingen op de vlucht. Een overzicht.

14 juli