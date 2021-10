Jongetje (6) dat als enige kabelbaanramp overleefde en door opa werd ontvoerd naar Israël, moet terug naar tante in Italië

De 6-jarige jongen die het kabelbaandrama in Italië overleefde, moet terug naar zijn familie in Italië. Dat heeft een rechtbank in Tel Aviv besloten, nadat de jongen stiekem door zijn grootvader naar Israël was meegenomen. Het kind verloor in mei zijn beide ouders toen de cabine waarin ze zaten neerstortte. Eitan was de enige van de vijftien inzittenden die het ongeval overleefde.

De jongen herstelde in het ziekenhuis van de val en werd daarna ondergebracht bij zijn tante in Italië. De vrouw kreeg de voogdij over het kind en wil hem naar eigen zeggen volgens de wens van haar overleden broer opvoeden, in het Europese land. De familie van Eitans moeder ziet echter toekomst voor hem in Israël.

In september werd Eitan door zijn grootvader aan moederskant naar Israël gebracht, zonder toestemming van zijn tante. De jongen bleef daar de afgelopen tijd, in afwachting van het besluit van de rechtbank in Israël. Daar waren afspraken over gemaakt tussen de ruziënde families. De rechtbank heeft nu besloten dat Eitan terug moet naar Italië, waar hij op jonge leeftijd met zijn mama en papa naartoe verhuisde. Daarnaast werd beslist dat de opa de gerechtskosten moet betalen. Deze komen neer op 70.000 Israëlische sjekels, oftewel bijna 19.000 euro.

Onderzoek wegens kidnapping

Tegen de grootvader van Eitan loopt intussen zowel in Italië als in Israël een onderzoek vanwege kidnapping. De tante getuigde eerder dat de man Eitan stiekem had meegenomen toen hij op bezoek was. Ze sloeg alarm nadat hij het kind niet meer terug naar huis had gebracht toen de twee samen even naar een speelgoedwinkel zouden gaan. De opa was echter intussen in het geheim met de jongen in een huurauto naar Zwitserland gereden, waar ze vervolgens met een privévliegtuig naar Israël vlogen.

Dit zei de tante van Eitan na de ontvoering door de grootvader naar Israël:

Het kabelbaanongeval vond plaats bij Lago Maggiore, in het noorden van Italië. De bewuste kabelbaan was erg geliefd bij toeristen en verbindt het dorpje Stresa met de Mottarone, een berg op bijna 1.500 meter hoogte die een spectaculair uitzicht biedt over de Alpen.

Een cabine met vijftien inzittenden viel naar beneden toen de kabel ineens knapte. Onderzoek wees uit dat de noodrem opzettelijk buiten werking was gesteld omdat die meermaals technische problemen veroorzaakte. In de zaak zijn meerdere verdachten opgepakt.

Volledig scherm Shmuel Peleg (C), de opa van Eitan. Hij wilde het jongetje in Israël grootbrengen. © AFP

Volledig scherm Aya Biran (C), de voogd en tante van Eitan. © AFP