Jongetje (4) vermoord aangetroffen, ontvoerder (18) opgepakt

DALLASEen ontvoering met dodelijke afloop houdt de Texaanse grootstad Dallas in de ban. Het lichaam van een vierjarig jongetje is zaterdagochtend rond 6.50 uur door een jogster in de wijk Mountain Creek aangetroffen. Het vertoonde verwondingen over het hele lichaam die volgens de politie zijn toegebracht “met een scherp wapen”. Een 18-jarige verdachte is opgepakt. Hij is aangeklaagd voor ontvoering, maar (nog) niet voor moord.