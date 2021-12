Jongen van 11 is zesde dodelijk slachtoffer na ongeluk met springkasteel in Australië

Eerste slachtof­fers van tragedie met springkas­teel in Australië krijgen gezicht

Op het Australische eiland Tasmanië zijn de eerste twee slachtoffers van het ongeval met een springkasteel geïdentificeerd. Addison Stewart en Zane zaten in dezelfde klas. Het opblaasbare speeltoestel werd door een sterke wind plots de lucht in getild, waarna kinderen van een hoogte van zo’n tien meter op de grond terechtkwamen. In totaal kwamen vijf jongeren om, drie anderen verkeren in kritieke toestand.

16 december