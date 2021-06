Jongen (9) verliest ouders en zus bij terreuraanslag in Canada: “Hoe leggen we dit aan hem uit?”

Door de aanval op een moslimgezin in Canada is een 9-jarig jongetje in één klap zijn ouders, zus én grootmoeder kwijtgeraakt. “Dit was een terroristische aanslag gemotiveerd door haat, in het hart van een van onze gemeenschappen", verklaarde premier premier Justin Trudeau in het Lagerhuis.

Het moslimgezin maakte zondag - zoals wel vaker - een avondwandeling door London, een stad in het zuidwesten van de Canadese provincie Ontario. Toen ze stil stonden bij een kruispunt werden ze met hoge snelheid aangereden door een auto.

De 44-jarige moeder Madiha, haar echtgenoot Salman (46), hun 15-jarige dochter Yumna en de 74-jarige moeder van Salman overleden in het ziekenhuis. De 20-jarige bestuurder reed na zijn daad door. Agenten arresteerden hem ongeveer zes kilometer verderop bij een winkelcentrum. Hij wordt vervolgd voor vier moorden en poging tot moord.

De 9-jarige zoon van het echtpaar overleefde de aanslag en ligt met zware verwondingen in het ziekenhuis. Hij is buiten levensgevaar. “Als iemand denkt dat racisme en haat niet bestaan ​​in dit land, dan wil ik vragen hoe we dit geweld moeten uitleggen aan een kind in een ziekenhuis?”, sprak Trudeau. “Dit was een wrede, laffe en brutale daad van geweld. Hoe kunnen we gezinnen in de ogen kijken en zeggen dat islamofobie niet bestaat?”

Verklaring nabestaanden

Volgens familie en vrienden was het moslimgezin nauw betrokken bij hun gemeenschap en zeer toegewijd aan hun geloof. Zo stond de 15-jarige Yumna op het punt om een belangrijke vertegenwoordiger in een islamitisch geïnspireerde studentenvereniging te worden, meldt CBS News. De vader was volgens ‘The Guardian’ een ervaren kinesist die zich in zijn vrije tijd vaak in de moskee liet zien. Zijn vrouw werkte aan haar doctoraat in civiele techniek.

In een openhartige verklaring zeiden nabestaanden dat het gezin altijd bereid was om goedheid te verspreiden. “Ze werkten extreem hard in hun vakgebied en blonken daarin uit”, klonk het “We moeten begrijpen dat de vernietiging van een gezin op een brute en gruwelijke manier als deze iets is waar we allemaal tegen moeten zijn. We moeten ons verzetten tegen haat en islamofobie. We moeten ook het bewustzijn vergroten in onze gemeenschappen en in het hele politieke spectrum.”

Ergste aanval in jaren

Een belangenorganisatie voor Canadese moslims liet weten dat er geen enkele link bestond tussen de slachtoffers en de dader. “Hij kende hen niet. Dit is een terroristische aanval op Canadees grondgebied en zou ook zo behandeld moeten worden”, aldus de voorzitter. Er wordt nog onderzocht of de verdachte vervolgd kan worden voor terrorisme.

De aanval in London was de ergste tegen Canadese moslims sinds januari 2017. Toen drong een gewapende man een moskee in Quebec binnen en begon hij om zich heen te schieten. Zes mensen stierven, bijna twintig anderen raakten gewond.

