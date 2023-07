Jongen (7) geboren zonder arm kan dankzij nieuwe prothese eindelijk vissen met zijn papa

LIVE. Minstens vier doden bij luchtaan­val op geboorte­stad Zelensky - VK traint Oekraïense soldaten om Krim te heroveren “voor Kerstmis”

In Kryvy Rih, de geboortestad van president Volodymyr Zelensky, zijn bij een luchtaanval minstens vier doden gevallen. Onder de slachtoffers zit een tienjarig kind. In het Verenigd Koninkrijk trainen Oekraïense strijdkrachten om het schiereiland de Krim te heroveren. Britse troepen zouden een Oekraïense elitecommando opleiden om de Russische troepen lam te leggen en de Krim te heroveren voor Kerstmis. Volg al het nieuws over de oorlog in Oekraïne in ons liveblog.