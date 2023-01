Jongen (17) doodt leerkracht in Duitsland

Europese Commissie wil even ambitieus subsidie­plan als VS: “We moeten nu ingrijpen of we zijn te laat”

Om de Europese industrie te beschermen tegen een mogelijke verstoring van de internationale concurrentie, werkt commissaris voor de Interne Markt Thierry Breton aan maatregelen die “vergelijkbaar” zijn met de verregaande Amerikaanse klimaatsubsidies. “We moeten reageren, we mogen niet bij de pakken blijven zitten”, zei Breton dinsdag tijdens een werkbezoek in Madrid. “Het is nog niet te laat. We moeten een sterk signaal sturen naar onze industrie.”

10 januari