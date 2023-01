Jongen (15) valt in slaap in container tijdens verstoppertje en belandt na zes dagen op zee in ander land

Een kind uit Bangladesh dat verstoppertje speelde, is vast komen te zitten in een container. Op bovenstaande beelden is te zien hoe hij na zes dagen wordt bevrijd in Maleisië, 2.400 kilometer verwijderd van zijn woonplaats.

Het ging mis toen de 15-jarige Fahim zich verschool in een container in Bangladesh en in slaap viel. Tijdens zijn dutje wordt de container op slot gedaan en op een boot gezet die vertrekt naar Maleisië. Zes dagen zit Fahim opgesloten in de container, zonder eten en drinken. Na zijn bevrijding wordt de jongen naar een lokaal ziekenhuis gebracht. Wanneer hij volledig hersteld is, kan hij weer naar zijn familie in Bangladesh.