Jongen (14) opgepakt in Frankrijk omdat hij aanslag zou voorbereiden: “Vastberaden om explosieven te maken”

"Hij was vastbesloten explosieven te maken", aldus de bron, die benadrukte dat uit lopende huiszoekingen bleek dat hij er al vervaardigd had. "Het onderzoek moet uitwijzen of er een plan was voor een bijhorende actie en in welk stadium dat was." De onderzoekers van DGSI waren betrokken in het kader van een vooronderzoek dat door het Franse antiterrorismeparket (PNAT) geopend was naar een terroristische organisatie, aldus Le Parisien.