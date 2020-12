Jongen (14) beschuldigd van moord op 12-jarige

De veertienjarige - wiens identiteit conform Britse wetgeving niet mag worden vrijgegeven - is vandaag voor de onderzoeksrechter verschenen. Hij bevestigde kort zijn naam, leeftijd en adres en blijft in voorhechtenis. In de zaak is ook een meerderjarige (19) opgepakt. Hij is eveneens beschuldigd van moord en is aangehouden. De toedracht van de moord is nog niet bekend.