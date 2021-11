Jongen (14) beschuldigd van moord op 12-jarig meisje in Liverpool

VK verhoogt terreurni­veau naar ‘ernstig’ nadat taxichauf­feur mogelijke aanslag kon verijdelen in Liverpool: beelden tonen moment van explosie

Het terreurdreigingsniveau in het Verenigd Koninkrijk is verhoogd van “substantieel” naar “ernstig”, wat betekent dat een aanslag nu “zeer waarschijnlijk” wordt geacht. Dat meldt Sky News op gezag van minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel. De maatregel komt er naar aanleiding van een incident gisteren in Liverpool. Daar ontplofte een auto aan een ziekenhuis, met één dode en een gewonde tot gevolg. Nu blijkt dat een taxichauffeur mogelijk een grote aanslag in de stad heeft verijdeld door zijn passagier, die met een bom in zijn taxi was ingestapt, op te sluiten in de auto.

