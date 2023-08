Jongen (13) valt 30 meter naar beneden van Grand Canyon: “Ging aan de kant zodat anderen foto konden maken”

Livios Hou het proper en waterdicht: zo vervang je zelf silicone in je badkamer

Siliconenkit is hét ideale materiaal om naden tussen oppervlakken te dichten en zo waterproof te maken. Maar na een tijdje kan deze kit loskomen of toch beginnen water doorlaten. Vervangen is dan de boodschap. Bouwsite Livios legt uit hoe je deze klus zelf in drie stappen klaart.