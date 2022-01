Jongen (13) sterft aan overdosis in VS, politie vindt 100 zakken fentanyl op zijn slaapkamer

“We kunnen met zekerheid zeggen dat de fentanyl die de overdosis veroorzaakte, dezelfde fentanyl was die zich in de slaapkamer van de jongen bevond’’, aldus de politie van Hartford. In het kluisje van de tiener op school bleken nog eens veertig zakken met de drugs te liggen. De drugs waren op dezelfde wijze verpakt en gemarkeerd met een soortgelijke stempel.



De tiener stierf op 15 januari, twee dagen nadat hij op school bewusteloos was gevonden. Hij bleek later een overdosis fentanyl te hebben genomen. Twee andere studenten van dezelfde leeftijd, die dezelfde drugs hadden gebruikt, kwamen er beter vanaf. Zij konden na behandeling in het ziekenhuis weer naar huis.

Fentanyl is een sterk verslavende pijnstiller die mee de zogenaamde ‘opiatencrisis’ in de VS heeft veroorzaakt. Het opiaat heeft een bedwelmende werking en is vijftig keer krachtiger dan heroïne. Het is relatief eenvoudig en goedkoop te produceren. Veel verslaafde Amerikanen bestellen via internet een voorraad fentanyl in China die per post wordt geleverd. Er vielen al vele slachtoffers.

Tegengif

De school in Connecticut bleef na de fatale overdosis van de 13-jarige jongen een week gesloten. Inmiddels gaan stemmen op om op alle scholen in Hartford een EHBO-kit met het medicijn naloxon voorhanden te hebben. Als het tegengif snel was toegediend, had dat het leven van de jongen mogelijk kunnen redden. De gemeente heeft beloofd daar nu werk van te maken.

Vanwege de jonge leeftijd van het slachtoffer ging niemand in eerste instantie echter uit van een overdosis, aldus de politie. De tassen met de drugs zijn inmiddels gecontroleerd op vingerafdrukken en DNA, maar de politie vond geen bewijs dat iemand anders dan de tiener de drugs naar school had gebracht. Er wordt nog onderzocht hoe de jongen in het bezit is gekomen van de fentanyl.

De moeder van de jongen heeft haar volledige medewerking aan het onderzoek verleend, zo schrijft CNN. Volgens de autoriteiten is er geen bewijs gevonden dat suggereert dat ze afwist van de fentanyl en het drugs dealen van haar zoon. De jongen zou niet eerder zijn betrapt op drugsgebruik.

