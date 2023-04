Jongen (12) sterft nadat hij voetbal tegen zich krijgt

Een 12-jarige jongen is in Spanje om het leven gekomen nadat hij op een speelplaats een bal tegen zich aangeschopt kreeg. Het slachtoffer kreeg een bal tegen de borst, zakte in elkaar, kreeg stuiptrekkingen en overleed voor de ogen van zijn ouders en vriendjes.

Het drama gebeurde zondag omstreeks 19 uur op een sportplein van een school in Sestao, vlakbij de stad Bilbao, in het Baskenland. Kinderen die getuige waren van het drama zeiden volgens burgemeester Ainhoa ​​Basabe dat het schot niet hard was, en dat het kind aan het eten was. Nadat het slachtoffer door de bal was geraakt “zakte hij in elkaar en kreeg een hartstilstand”.

Omstaanders, waaronder de vriendjes en de ouders van de jongen, verwittigden de hulpdiensten. Die waren volgens de burgemeester snel ter plaatse. “De politie en de ambulance waren er binnen de drie minuten”, zegt de burgemeester. Er werd gedurende lange tijd geprobeerd het slachtoffer te redden. “Er is een defibrillator van de school gebruikt, maar het was niet mogelijk hem te reanimeren.”

Het speelplein van de school is al jarenlang ook in het weekend beschikbaar voor buurtbewoners. Het slachtoffertje was leerling van een andere school in dezelfde gemeente. Zowel de familie, klasgenoten als de vriendjes die met de 12-jarige aan het voetballen waren, krijgen psychologische hulp.

Doodsoorzaak

Er is een onderzoek geopend om de exacte doodsoorzaak te achterhalen. Volgens ‘El Mundo’ wil men zo te weten komen of de jongen stierf als gevolg van de impact van de bal, of dat hij mogelijk net daarvoor al een hartstilstand heeft gekregen.

Het drama gebeurde vlakbij de stad Bilbao, in het Spaanse Baskenland:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

KIJK. Voetballers eren Jack (11) op voetbalveld Noorse Sportclub

KIJK. Ouders van overleden Jack (11) reageren na ongeval met muur