Jongen (12) overleden en tweede kind zwaargewond bij vuurwerkincident in Nederland, man opgepakt

Nederland Geldauto­maat in Nederlands hotel opgeblazen, gasten geëvacu­eerd

Een geldautomaat in een hotel in de Nederlandse gemeente Diemen, in de provincie Noord-Holland, is in de nacht van donderdag op vrijdag rond 4.30 uur opgeblazen. De aanwezige gasten en het personeel werden geëvacueerd en ondergebracht in een nabijgelegen hotel, zegt een woordvoerster van de politie. Om hoeveel mensen het precies gaat, is onbekend. De politie spreekt van enkele tientallen.

7:16