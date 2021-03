Jongen (11) doet belangrijke archeologische ontdekking tijdens gezinsuitstap in Israël.

Ontsnapte Britse gevangene betrapt tijdens het kopen van videogame

8 maart Een ontsnapte crimineel uit Groot-Brittannië is weer gevat omdat hij de nieuwste Call of Duty per se wilde kopen. De man stapte een videospelletjeswinkel binnen in Birmingham, werd daar aangesproken door de politie en viel de agenten vervolgens aan. Hij krijgt nu dertien maanden extra celstraf voor het ontsnappen uit de gevangenis en nog eens zes maanden voor de aanval op de agenten.