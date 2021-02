Jongeman (19) zet eigen ontvoering in scène als excuus om niet te gaan werken

Pas bevallen jonge vrouw in coma met Covid-19 mag van Britse rechter sterven

15:07 Een vrouw van vooraan in de dertig mag van de machines gehaald worden die haar op dit moment in leven houden. Dat heeft een Britse rechter beslist, tegen de wil van de familie in. De vrouw was zwanger toen ze vorige maand Covid-19 kreeg. Ze moest naar ziekenhuis waar ze beviel van een zoontje. Ze ligt nog altijd in kunstmatige coma. Volgens de artsen is haar waardig laten sterven in het belang van de vrouw zelf.