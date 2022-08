Jongeman (19) verliest in één klap ouders, broer (11) en zus (14) bij frontale botsing in Zuid-Frankrijk

Elsa (9) kan niet praten, sliep nooit in een bed en kreeg amper voedsel: ernstig geval van kinderver­waar­lo­zing schokt Italië

Breuken aan armen en benen en een misvormde ruggengraat: zo werd een negenjarig meisje aangetroffen in de buurt van Napels. ‘Elsa’ had sinds haar geboorte nooit in een bed geslapen en was ernstig ondervoed. Bovendien is ze nooit naar school geweest en kan ze niet praten. Het lot van het verwaarloosde meisje beroert Italië.

19 augustus