Jonge vrouw tuimelt van balkon in Engels winkelcentrum en landt op gepensioneerde

Een jonge vrouw viel onfortuinlijk vanaf het balkon, hoog boven het winkelcentrum The Glades in Bromley, Zuidoost-Londen. Als een speling van het lot kwam ze terecht op een gepensioneerde dame, met ernstige verwondingen als gevolg. Beide slachtoffers werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

De gebeurtenis vond plaats rond 14.00 uur en trok veel toeschouwers. Getuigen verklaarden dat de vrouw, vermoedelijk in de twintig, per ongeluk van het balkon viel en op een vrouw in de tachtig landde.

De jongere vrouw werd met spoed overgebracht naar een groot traumacentrum in Zuid-Londen. Hier bleken haar verwondingen niet levensbedreigend te zijn. De oudere vrouw werd ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel voordat ze naar een nabijgelegen ziekenhuis werd gebracht.

Lopend onderzoek

De politie is een onderzoek gestart naar de omstandigheden rond het incident en roept getuigen op om zich te melden met relevante informatie. Ook zal het winkelcentrum, dat eerder uitsmijters had ingehuurd om onbegeleide minderjarigen te weren, bij het onderzoek betrokken worden.

Een woordvoerder van de Metropolitan Police gaf een verklaring over het voorval: “Op maandag 24 juli, omstreeks 14.16 uur, werden onze agenten gealarmeerd over een hoogteval in The Glades, Bromley. Samen met de London Ambulance Service waren onze officieren snel ter plaatse om hulp te bieden.”

Grote inzet

De London Ambulance Service stuurde meerdere ambulanceploegen, een snelle interventiewagen, een noodhulpteam en een incidentresponsofficier ter plaatse. Het team van de Londense Air Ambulance-dienst, bestaande uit een paramedicus en een arts in een auto, was eveneens aanwezig om bijstand te verlenen.

“We werden gebeld om 14.13 uur over een melding van een persoon die van hoogte was gevallen in High Street, Bromley”, verklaarde een woordvoerder van de London Ambulance Service. “Onze teams hebben beide patiënten met grote zorg behandeld. De jonge vrouw is met prioriteit naar een groot traumacentrum vervoerd, terwijl de oudere vrouw naar een lokaal ziekenhuis is gebracht.”