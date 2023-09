Jonge vrouw die door verdwaalde kogel werd geraakt in Marseille is overleden

De vrouw woonde samen met haar moeder in een appartement in de wijk Saint-Thys, in het tiende arrondissement van de stad. Zondagavond werd ze rond 23.00 uur getroffen in het hoofd door een kogel die afkomstig was uit een kalasjnikov. Ze werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. De kogel boorde zich los door de muur van haar slaapkamer.