Jonge vrouw beloofde ‘veel geld uit orgaanhandel’ voor wie zware koffer hielp dragen: enkele uren later werd Lola (12) er dood in teruggevonden

De politie onderzoekt of een jonge Française écht iets te maken heeft met orgaanhandel nadat een meisje van 12 vermoord teruggevonden werd in een kist. Buren zag de 24-jarige verdachte op klaarlichte dag rondzeulen met het ding. De vrouw vroeg hulp bij het dragen van de zware koffer naar haar auto en beloofde in ruil ‘veel geld uit orgaanhandel’. Enkele uren later werd Lola dood teruggevonden in de achtergelaten kist. Dit is alles wat we tot nu toe weten over de mysterieuze moordzaak.