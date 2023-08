Jonge vrouw (20) sterft nadat ze bedolven raakt onder omvallende palmboom in historisch centrum van Barcelona

Onderzoek

Waarom de palmboom plots is afgebroken en omgevallen, is nog niet geheel duidelijk. De burgemeester van Barcelona heeft haar steun betuigd aan de familie van het slachtoffer en zegt dat er een onderzoek wordt gestart naar het incident. Volgens vrienden van Shamira verkeerde de palmboom al langer in slechte staat en hebben buurtbewoners dat ook meerdere keren aangeklaagd. De gemeente zegt daarop dat de boom in maart visueel is geïnspecteerd en dat alles in orde was. De brandweer heeft intussen de palmboom in stukken gezaagd en weggetakeld om de weg weer vrij te maken.