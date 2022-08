Jonge vrijwilliger van Franse brandweer die is opgepakt voor dertigtal branden heeft “voor een deel” bekend

Beelden tonen hoe pas gebouwd hotel in Pakistan in seconden wordt weggevaagd door overstro­ming

Het iconische Honeymoon Hotel in Pakistan is weggevaagd door overstromingen. Op enkele seconden is het pas gebouwde hotel met de grond gelijk gemaakt. Het gebouw werd tijdig geëvacueerd, volgens Pakistaanse media vielen er geen gewonden bij de instorting.

27 augustus