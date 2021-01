Jonge moeder (25) sterft met vier dochtertjes in woningbrand in VS

Een 25-jarige moeder en haar vier dochtertjes zijn om het leven gekomen nadat een brand hun woning verwoestte in Des Plaines, een voorstad van Chicago. In de stad wordt geschokt gereageerd op het vreselijke drama.

De tragedie vond gisteren plaats omstreeks 10u30 lokale tijd. In het huis was op dat moment een 25-jarige moeder samen met haar vier jonge dochters - van zes, vijf, drie en één jaar - aanwezig, terwijl de vader aan het werk was.

Brandweerlieden gingen het brandende pand binnen en lokaliseerden de bewoners op de tweede verdieping. “We konden niets meer doen. De politie kon niets doen. De brandweerlieden konden niets doen,” vertelde een aangeslagen buurman, Pabel Marrero, aan een lokale zender. “We vertelden hen dat er boven kinderen zaten. Een brandweerman kon nog een meisje uit het huis halen, ze zag zwart van de rook en was half bewusteloos”, zei Marrero. “Een paar minuten later brachten ze nog een dochter in dezelfde toestand naar buiten.” De kinderen werden nog naar het ziekenhuis overgebracht, maar haalden het niet. De moeder stierf ter plekke.

“Dit is het ergste dat ik heb meegemaakt in mijn meer dan dertig jaar carrière bij de brandweer”, zei brandweercommandant Daniel Anderson. “Elk verlies is tragisch, maar het verlies van vier jonge kinderen is echt hartverscheurend voor ons team en de hele gemeenschap. We willen ook onze naburige brandweerkorpsen bedanken voor hun steun bij het blussen.”

De vier zussen die zijn overleden, zijn geïdentificeerd als Grace Espinosa (1), Allizon V. Espinosa (3), Genesis A. Espinosa (5) en Renata P. Espinosa (6). Hun moeder heette Citahaly Zamiodo (25).

Twee brandweerlieden liepen lichte verwondingen op, net zoals een toegesnelde politieagent. De brandweer van Des Plaines voert momenteel een onderzoek naar de oorzaak van de brand. Het is onduidelijk of het pand functionele rookmelders had.

“Dit is een zeer trieste dag voor Des Plaines. Deze tragedie raakt het hart van elke inwoner. De stad en de inwoners van Des Plaines rouwen met deze familie en bieden hun steun aan op alle mogelijke manieren”, verklaarde burgemeester Matt Bogusz van Des Plaines.

