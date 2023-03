Jonge klimaatactivisten mogen Zweedse staat aanklagen

EU stuurt Lahbib naar Tunesië voor dringende evaluatie­mis­sie: “Cruciaal om ineenstor­ting af te wenden”

De Europese Unie stuurt twee buitenlandministers, onder wie Hadja Lahbib (MR) naar Tunesië om te voorkomen dat het land in chaos ten onder gaat en grote groepen mensen hun heil in Europa zoeken. De toestand in het Noord-Afrikaanse land is "heel, heel gevaarlijk", zegt buitenlandchef Josep Borrell.