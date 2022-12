Jonge Iraanse man doodgeschoten voor het vieren van uitschakeling op WK

De wedstrijd tussen de VS en Iran vond plaats tegen een achtergrond van gewelddadige repressie in Iran na protesten naar aanleiding van de dood van Mahsa Amini, een 22-jarige Koerdische vrouw. Iraanse veiligheidstroepen hebben al minstens 448 mensen gedood tijdens het neerslaan van de protesten, waaronder 60 kinderen onder de 18 jaar en 29 vrouwen, volgens mensenrechtengroeperingen.

De Iraanse middenvelder Saeid Ezatolahi, die in de wedstrijd tegen de VS speelde, onthulde dat hij Samak kende en plaatste een foto van hen samen in een jeugdvoetbalteam. “Na het bittere verlies van gisteravond, zette het nieuws van je overlijden mijn hart in brand”, zei Ezatolahi op Instagram.

Hij gaf geen commentaar op de omstandigheden van de dood van zijn vriend, maar zei dat op een dag de maskers zullen vallen. “Dit is niet wat onze jeugd verdient. Dit is niet wat onze natie verdient.” Heel wat spelers weigerden ook bij de eerste match mee te zingen met hun volkslied als teken van protest.

“Dood aan de dictator”

Het in New York gevestigde Center for Human Rights in Iran (CHRI) meldde dat Samak door de veiligheidstroepen was gedood terwijl hij feest vierde. CHRI publiceerde woensdag een video van de begrafenis van Samak in Teheran waarop rouwenden “dood aan de dictator” scandeerden. De leuze, gericht aan de Iraanse opperste leider Ayatollah Ali Khamenei, is een van de belangrijkste slagzinnen van de protesten.

Ook op het WK Qatar waren er protesten tegen het Iraanse regime. Vroeg in de tweede helft hield een groep fans die in het stadion aanwezig waren letters omhoog waarop Mahsa Amini stond te lezen. Het veiligheidspersoneel nam hun borden in beslag, maar stond hen toe te blijven zitten. Buiten het stadion na de wedstrijd zagen journalisten van Reuters hoe de beveiliging twee mensen achtervolgde. Drie bewakers duwden een man tegen de grond die een T-shirt droeg met de woorden “vrouw, leven, vrijheid”, de centrale slagzin van de Iraanse protestbeweging.