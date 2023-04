Jonge Française (33) wint meer dan 150.000 euro in casino

KIJK. Macron waagt zich aan het Nederlands na Franse speech van Wil­lem-Alexan­der op staatsban­ket: “Leve de vriend­schap!”

De Franse president Emmanuel Macron en zijn echtgenote waren dinsdag te gast op het staatsbanket in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Tijdens het banket sprak koning Willem-Alexander Macron toe in het Frans, waarna die zich waagde aan enkele zinnen in het Nederlands. Het resultaat? Enkele grappige momenten. Oordeel vooral zelf hoe goed Macron het Nederlands onder de knie heeft!