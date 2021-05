Jonge Britse (20) voor ogen van dochtertje vermoord door inbrekers, Griekenland looft megabedrag uit

In Griekenland is met afschuw gereageerd op de gewelddadige dood van een jonge Britse moeder. De 20-jarige Caroline Crouch werd voor de ogen van haar dochtertje gewurgd door zeker drie overvallers die haar gezin in het holst van de nacht uit bed lichtten. De Griekse regering looft een recordbedrag van 300.000 euro uit voor de gouden tip die naar de criminelen leidt. “Zulke wreedheid komen we zelden tegen in Griekenland”, zei de Griekse minister voor Burgerbescherming, Michalis Chrisochoidis.

De in Engeland geboren studente Caroline Crouch, die als baby naar Griekenland verhuisde, woonde met haar gezin in een buitenwijk van hoofdstad Athene. Ze sliep samen met haar dochtertje boven op zolder, toen drie onbekenden vlak voor zonsopkomst de woning binnendrongen en het gezin de schrik van hun leven bezorgden. Ze overmeesterden de man des huizes, bonden hem vast en richtten hun pijlen vervolgens op de jonge moeder.

De politie heeft aanwijzingen dat Crouch een uur lang gemarteld is. De vrouw, volgens Griekse media een fervent kickbokser, probeerde zich nog te verzetten, maar werd onder schot gehouden door een van de overvallers. Haar echtgenoot, de 32-jarige helikopterpiloot Babis Anagnostopoulos, was tijdens de overval vastgebonden en moest gedwongen luisteren hoe zijn vrouw het uitschreeuwde van de pijn.

“Ik hoorde mijn vrouw constant om hulp schreeuwen”, vertelde de getraumatiseerde vader tegen het Griekse nieuwsportaal Newsit. “We smeekten hen ons geen pijn te doen.”

Bordspel

De overvallers bleven schreeuwen om geld en richtten hun pistolen op de echtgenoot en later zelfs op zijn 11 maanden oude baby. Uit angst voor verdere escalatie vertelde de man waar ze het geld en de sieraden konden vinden. De politie vermoedt dat de inbrekers er uiteindelijk vandoor zijn gegaan met een geldbedrag van 15.000 euro, dat in een bordspel verstopt zou zitten. Het echtpaar had het geld contant in huis vanwege een aankomende verbouwing.

De echtgenoot bleef na de overval in shock achter. “Toen ik erin slaagde om los te komen, haastte ik me naar boven, naar de zolder om mijn vrouw op de grond met haar gezicht naar beneden te vinden. De baby lag naast haar te huilen.” De 20-jarige Crouch overleed ter plekke aan haar verwondingen. Ze bleek te zijn gewurgd. De baby bleef ongedeerd, hoewel de overvallers hadden gedreigd het meisje iets aan te doen. “Vertel ons waar het geld is, of we zullen de baby vermoorden”, zou een van de overvallers volgens de echtgenoot hebben gezegd.

Buitengewoon wreed

Voor de vader, die voor de camera's hevig geëmotioneerd zijn verhaal deed, is professionele hulp ingeschakeld, evenals voor de rest van de familie. “Wat ik en mijn familie en de familie van mijn vrouw hebben meegemaakt, laat niemand het nog eens meemaken”, zei de echtgenoot later tegen het Griekse medium ProtoThema. De Griekse minister voor Burgerbescherming kwam woorden tekort om het drama te omschrijven.

“Zulke wreedheid kom je zelden tegen in Griekenland, zelfs niet bij criminelen”, zei Chrisochoidis. Politiewoordvoerder Theodoros Chronopoulos beschreef de moord als een “gruwelijke misdaad, gepleegd met extreme wreedheid”. “We hebben door de jaren heen diverse vreselijke moorden gezien. Maar dit was buitengewoon wreed en gewelddadig.”

Ongebruikelijk

De beloning van 300.000 euro is hoogst ongebruikelijk in Griekenland, schrijft The Guardian op basis van een bericht van de Griekse omroep ERT. Een dergelijk bedrag zou slechts vier keer eerder zijn uitgeloofd, vaak in gevallen van terrorisme of om doorgewinterde criminelen te pakken.