Jonge Brit die vermoedelijk Twitteraccounts Biden en Musk hackte, wordt uitgeleverd aan VS

De Audiencia Nacional, de enige nationale rechtbank in Spanje, die zich buigt over complexe of gevoelige dossiers maar ook uitleveringen, "heeft het verzoek van de Amerikaanse autoriteiten ingewilligd" over de uitlevering "van een 23-jarige Brit die zou hebben deelgenomen aan verschillende cyberaanvallen". Er kan tegen de beslissing nog beroep worden aangetekend.

Joseph O'Connor (22) werd in juli 2021 in het zuiden van Spanje gearresteerd op vraag van de VS, die hem ervan verdachten een jaar eerder te hebben deelgenomen aan de hacking van 130 Twitteraccounts van publieke figuren. Hij werd door de Amerikaanse federale justitie aangeklaagd voor zijn rol in de spectaculaire aanval, die gericht was op de accounts van onder meer de Amerikaanse president Joe Biden, destijds presidentskandidaat, miljardair Bill Gates en voormalig president Barack Obama.

Niet in verhouding

De verdediging van de Brit betoogde dat de straffen voor deze feiten in de Verenigde Staten niet in verhouding staan tot wat hem in Spanje zou worden opgelegd. Zijn advocaten voerden aan dat hij in Spanje moest worden berecht omdat de voor de aanvallen gebruikte computerservers zich daar bevonden.

Dat argument werd verworpen door de rechtbank, die oordeelde dat aan de noodzakelijke voorwaarden was voldaan om Joseph O'Connor, alias 'Plugwalk Joe', aan de Verenigde Staten over te dragen", aldus de rechtbank in een persbericht.

Cryptomunten

Volgens de onderzoekers bestond de zwendel erin de controle over de rekening van een bekend persoon over te nemen en vervolgens een bericht te plaatsen waarin zijn volgers werd gevraagd bitcoins naar een bankrekening te sturen, met de belofte het bedrag te verdubbelen. De hackers zouden zo meer dan 100.000 dollar (93.600 euro) aan cryptomunten in hun zak hebben gestoken via 400 overschrijvingen van goedgelovige internetgebruikers.