‘Jong zijn’ is genoeg reden voor China om Oeigoeren op te sluiten

Jong zijn of contact hebben met een broer of zus in het buitenland, het is genoeg reden voor de Chinese autoriteiten om leden van de islamitische Oeigoerse minderheid op te sluiten in gevangenenkampen. Dat onthult de Britse krant The Guardian.

Die heeft een gevangenenlijst van een van die kampen in handen, waaruit naar voren komt hoe de Chinese overheid een dataprogramma gebruikt voor de vervolging van minderheden in de noordwestelijke regio Xinjiang.

De database met gegevens van de gevangenen kwam aanvankelijk in het bezit van mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Er blijkt uit dat de politie in Xinjiang een beleid van "voorspellend politiewerk" voert. Daarbij wordt nauwlettend in de gaten gehouden met wie iemand omgaat, wat iemands online activiteiten zijn en hoe iemands dagelijks leven eruitziet.

Gedetailleerde informatie

De lijst bevat details over meer dan tweeduizend Oeigoeren die tussen 2016 en 2018 gevangen zijn gezet in de prefectuur Aksu nadat ze in het dataprogramma als verdacht waren aangemerkt. Het zogeheten Geïntegreerde Gezamenlijke Operaties Platform bestaat uit allerlei data die via geautomatiseerde online monitoring wordt binnengehaald en door veiligheidsfunctionarissen handmatig in een app wordt ingevoerd.

De Chinese autoriteiten registreren de informatie over doelwitten tot in minutieus detail, inclusief de kleur van iemands auto en of iemand het liefst de door de voordeur of de achterdeur van het huis gaat. Ook wordt onder meer bijgehouden welke software iemand gebruikt voor online contacten.

Oeigoerse vrouwn verrichten dwangarbeid in een kledingfabriek in Hotan.

“Meer inzicht in manier waarop onderdrukking door technologie wordt geïntensiveerd”

"De lijst uit Aksu geeft meer inzichten over de manier waarop China's brute onderdrukking van de Turkse moslims in Xinjiang wordt geïntensiveerd door technologie", aldus Maya Wang, China-onderzoeker bij Human Rights Watch. Volgens The Guardian zijn de meeste personen op de lijst vastgezet terwijl ze niets illegaals hebben gedaan, maar simpelweg omdat ze in het dataprogramma als verdacht zijn aangemerkt.

Het communistische regime in Peking beschouwt de Oeigoeren mede vanwege hun islamitische geloof als staatsgevaarlijk en heeft mogelijk al miljoenen van hen opgesloten in interneringskampen, die volgens de Chinese overheid opvoedingskampen zijn. De gevangenen verrichten daar dwangarbeid.

In oktober bleek dat zelfs duizenden Oeigoerse kinderen zijn gescheiden van hun ouders omdat die zijn afgevoerd naar de kampen. Een Australische denktank stelde in september op basis van satellietbeelden dat er in de laatste drie jaar nog eens 380 interneringskampen bij zijn gebouwd in Xinjiang.

Wachttorens bij een beveiligd gebouw, waarin hoogstwaarschijnlijk een heropvoedingskamp voor etnische minderheden gehuisvest is, aan de rand van de Chinese stad in de regio Xinjiang.

Werkmannen lopen langs een hek, waarachter een gevangenenkamp schuilgaat in Dabancheng in de Chinese regio Xinjiang.