Jong, steenrijk en als eerste niet wit: Rishi Sunak wordt volgende Britse premier

Bekijk hierboven een portret van de volgende Britse premier Rishi Sunak.

Sunak werd aangesteld als nieuwe leider van de Conservatieven nadat voormalig premier Boris Johnson besloot om niet mee te dingen naar het hoogste Britse ambt en zijn grootste rivaal Mordaunt er niet in slaagde om genoeg parlementsleden achter zich te scharen.

“Deze beslissing is historisch en toont opnieuw de diversiteit en het talent van onze partij. Rishi heeft mijn volledige steun”, verklaarde Mordaunt enkele minuten voordat de winnaar van de leiderschapsverkiezing zou worden aangekondigd.

Volledig scherm Rishi Sunak © Getty Images

Sunak belooft de verkiezingsbeloften die de Conservatieven in 2019 deden en waarmee ze 43,6 procent van de stemmen haalden, waar te maken.

De aanstaande premier ziet het als zijn belangrijkste taak voor economische stabiliteit te zorgen. Dat zei hij in zijn eerste toespraak als kersverse leider van de regerende Conservatieve Partij tot parlementariërs, zo melden afgevaardigden die erbij waren.

Sunak beloofde dat elke vleugel van de verdeelde partij in zijn kabinet zal worden vertegenwoordigd. Vervroegde parlementsverkiezingen sloot hij uit.

Ondertussen sprak vertrekkend premier Liz Truss op Twitter haar “volledige steun” uit voor haar opvolger.

Wanneer audiëntie met King Charles?

Volgens Chris Ship, royaltyjournalist bij ITV News, keert King Charles III deze namiddag nog terug uit zijn buitenverblijf. Dat zou kunnen betekenen dat Truss vandaag officieel ontslag kan nemen en dat Sunak meteen aan de slag kan als nieuwe regeringsleider. Dat meldt ook de BBC. Een tijdstip is nog niet bekend.

Sky News verwacht eerder dat de machtsoverdracht dinsdag zal plaatsvinden.

Jongste in 200 jaar

Wanneer hij de eed heeft afgelegd, wordt de 42-jarige Sunak de jongste eerste minister in meer dan 200 jaar. Hij is één van de rijkste politici in de Britse hoofdstad en zal zich moeten inzetten om de ontspoorde begroting van het land recht te trekken. Tegelijkertijd is het leven erg duur geworden, wacht hem een winter vol stakingen en blijft de oorlog in Oekraïne niet zonder gevolgen.

Zijn loopbaan start Sunak als analist bij investeringsbank Goldman Sachs, waar hij van 2001 tot 2004 aan de slag is. Later wordt hij partner bij twee hefboomfondsen. Wanneer hij in 2015 zijn eerste stappen in de politiek zet als parlementslid voor Richmond en Yorkshire, is hij volgens insiders één van de rijkste volksvertegenwoordigers. Het exacte vermogen van de familie Sunak blijft echter een goed bewaard geheim.

De sociaaldemocratische oppositiepartij Labour ziet hem als een lid van de ultrarijke elite, zonder voeling met de problemen van miljoenen Britten die moeite hebben om de facturen te betalen.

Hij kwam onder meer in opspraak omdat hij in aanloop naar de begrotingsbehandeling op de foto ging met een koffiebeker van 180 pond (toen zo’n 200 euro). Ook was er ophef toen hij als minister een bekeuring kreeg voor het schenden van de coronaregels en zijn hij en zijn vrouw beschuldigd van belastingontwijking.

Hij wordt de eerste niet-witte Britse premier en de eerste van Indiase afkomst. Sunak werd in Southampton geboren in 1980. Als kind ging hij naar een dure kostschool en de prestigieuze Oxford University en Stanford University.

Zijn moeder is geboren in het huidige Tanzania en zijn vader in Kenia, maar beide families hebben Indiase wortels. Hij is ook een praktiserend hindoe en stak in het verleden kaarsjes aan ter gelegenheid van het lichtfeest Diwali. “Het was één van mijn meest trotse momenten”, zei hij daarover eerder dit jaar tegen de krant ‘The Times’.

Comeback

Liz Truss moest na slechts anderhalve maand opstappen als Britse premier na een brokkenparcours met chaos op de financiële markten, bakken kritiek en een u-bocht bij de begrotingsplannen.

In de strijd om Johnson op te volgen, kon Truss het nog halen van Sunak. Hij werd toen te afstandelijk bevonden.

