Jong en gezond, maar toch bezweken aan corona: Mexicaanse verpleger (28) maakt hartverscheurende video paar uur voor dood

In de emotionele videoboodschap is te zien hoe Sergio Humberto Padilla Hernandez (28) voortdurend naar adem moet happen. Ondanks alles blijft de man opvallend positief. “Ik zal herstellen, dat is wat God wil. Ik weet dat jullie bidden voor mij en mijn gezondheid, lieve vrienden en familie. Wat er ook gebeurt, jullie zullen altijd doen wat het beste is voor mij. Ik hou van jullie.” Achteraf ziet zijn omgeving de video eerder als een afscheidsboodschap.

Op 22 oktober raakte Sergio Hernandez volgens zijn familie besmet met Covid-19. Maar hij zou volledig herstellen, dus ging hij het virus thuis in quarantaine wel uitzieken. Tot Sergio twee weken later, op donderdag 5 november, nog nauwelijks kon ademen. Hij werd meteen naar het ziekenhuis waar hij werkt, gebracht en werd beademd. De onderzoeken waren bijzonder negatief: Sergio had 90 procent van zijn longcapaciteit verloren door het virus. Desondanks bleven de dokters hoopvol dat hij volledig zou herstellen, hij was immers jong en kerngezond. Tevergeefs.

Sergio Hernandez werkte maandenlang zelf in de frontlinie tegen Covid-19, zowel thuis als in het ziekenhuis. Volgens familie en collega’s was het Sergio’s levensdoel om mensen te helpen. Tussen juli en september ging hij niet werken omdat nagenoeg zijn hele familie besmet was geraakt. Sergio zorgde voor thuis voor hen. Zijn moeder lag een tijdje in het ziekenhuis en zijn vader moet thuis nog altijd beademd worden. De ouders verloren nu hun beide kinderen aan het coronavirus, want Sergio’s zus Dolores stierf in augustus op 30-jarige leeftijd nadat ze besmet was geraakt. Enkel Sergio’s vrouw en hun 5-jarige zoon bleven gevrijwaard van Covid-19, maar zij moeten na het tragische overlijden wel verder zonder hun echtgenoot en vader.

Sinds het begin van de pandemie telde Mexico al meer dan 986.000 bevestigde coronagevallen en 96.430 doden. Het land staat daarmee 11de op de ranglijst van zwaarst getroffen landen.