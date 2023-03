Jonathan M. (41) verwekte wereldwijd al 550 donorkinderen: "Walgelijk”

Voorzitter Russisch Lagerhuis wil mensen straffen die Haags Strafhof steunen

De voorzitter van het Russische Lagerhuis of de Doema, Vjatsjeslav Volodin, wil dat er een wet komt gericht tegen activiteiten van het Internationaal Strafhof (ICC) in Rusland. Zo moeten ook mensen die het internationale hof zouden helpen, bestraft kunnen worden. De VS hebben al jaren een wet die militair ingrijpen mogelijk maakt indien Amerikanen in handen van het ICC zouden vallen. Rusland en de VS zijn beide niet aangesloten bij het ICC.